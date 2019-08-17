НАБУ розыск бывшего чиновника из-за убытков от "Роттердам +"

Волку заочно вручили подозрение в причастности к нанесению 18, 86 млрд грн убытков от внедрения формулы "Роттердам +". Фото: Цензор.нет

НАБУ объявило в розыск бывшего главу Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка. Его заочно вручили подозрение в причастности к нанесению 18, 86 млрд грн убытков от внедрения формулы "Роттердам +", пишет "Слово и дело", ссылаясь на собственные источники.

Волка вызвали в НАБУ на 14 августа, однако тот так и не появился. Поэтому правоохранители объявили его в розыск. Также на вызов не явился начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский, которого тоже теперь разыскивают.

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Ранее детективы установили, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию, производили ТЭС расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине с портов в Европе.