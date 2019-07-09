НАБУ проводит обыски в Фонде госимущества

Обыски Фонда госимущества проводят в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Фото: Укрінформ

В Фонд госимущества с обысками пришли детективы Антикоррупционного бюро и сотрудники Службы безопасности.

"Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве", - сообщила пресс-служба НАБУ.

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Обыски санкционированы. Их проводят в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ.

Подробностей расследования пока не разглашают.

СМИ сообщили, что и о главы Фонда госимущества Виталия Трубарова задержало НАБУ. Информацию опроверг вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам, Трубаров присутствовал на заседании Правительственного комитета. Позже это подтвердил сам Виталий Трубаров. "Пока в информационном пространстве меня вроде задерживало НАБУ, докладывал на заседании Правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития", - написал в Facebook.