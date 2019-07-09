СМИ сообщили о задержании председателя Фонда госимущества - в правительстве опровергли

Павел Розенко опроверг информацию о задержании Трубарова. Фото: соцсети

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

"Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.Хм... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета сидит?", - написал Розенко на своей странице в Facebook.

Ранее журналисты Экономической правды написали о задержании Трубарова.

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В этот вторник на Волыни детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области.

Расследуют коррупционную схему с растаможкой автомобилей.

"В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украине транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам", - прокомментировали в ГБР.

Виталий Трубаров выполняет обязанности председателя Фонда госимущества с сентября 2017 года. Председатель фонда назначается и увольняется президентом по согласию Верховной Рады.