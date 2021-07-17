НАБУ набирает детективов: на 1 место претендует 52 человека

НАБУ набирает детективов. Фото: delo.ua

На одно место детектива в подразделении Национального антикоррупционного бюро во время конкурса претендует в среднем 52 человека.

"Продолжается конкурс на 21 должность детектива НАБУ. Назначено дополнительное время на анонимное тестирование на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники (General Skills)", - говорится в сообщении НАБУ в Телеграмме.

Это последняя возможность попробовать свои силы в конкурсном отборе на должности детективов для тех, кто успешно сдал тестирование на знание законодательства и по уважительным причинам не явились на тестирование в предыдущие дни.

Для записи на конкурс необходимо до 18:00 21 июля этого года позвонить по телефону: (044) 246-32-96 или отправить сообщение на электронную почту Конкурсной комиссии № 1 - [email protected]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Службе безопасности Украины - 29 лет: как создавалась и изменялась и интересные факты

В среднем конкурс на одно место в подразделении детективов составляет 52 человека. Наибольший конкурс на вакантную должность детектива с предоставлением рабочего места в Киеве - 445 человек на 8 должностей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины - это государственный правоохранительный орган, задача которого состоит в предупреждении, выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии коррупционных правонарушений, которые причислены к его подследственности, а также предупреждения совершения новых.