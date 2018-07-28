На звуковые сигналы не реагировал: поезд сбил 10-летнего мальчика

На железнодорожном переезде в Львовской области поезд сбил 10-летнего мальчика, который ехал на мотоцикле.
Ребенка госпитализировали, сообщает полиция области.
"Произошло столкновение кроссового мотоцикла под управлением 10-летнего львовянина и пассажирского поезда сообщением "Киев - Ивано-Франковск". По словам машиниста, парень ехал в шлеме и на звуковые сигналы не реагировал", - говорится в сообщении.
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Мальчика госпитализировали в одну из больниц Львова. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области столкнулись микроавтобус "Мерседес Спринтер" с грузовым поездом. Погибли два человека, еще семеро попали в больницу.
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