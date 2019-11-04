На зимние праздники запустят 35 дополнительных поездов

На праздники добавят 35 поездов. Фото: uk.etcetera.media

Во время новогодних и рождественских праздников Укрзализныця добавит 35 пассажирских поездов дальнего следования.

По сравнению с прошлым годом объем перевозок пассажиров увеличат на несколько процентов, сообщил глава компании Евгений Кравцов в эфире "Сніданку з 1+1".

"Круглогодичных поездов и предназначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал он.

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По словам Кравцова, компания продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - добавил Кравцов.

Укрзализныця запустила второй состав ночного экспресса №10/9 "Киев - Мариуполь" с 27 октября. Рейсы на этом маршруте стали ежедневными. Первый состав поезда курсирует с 30 марта 2019-го через день.