Укрзализныця запустили ежедневный поезд до прифронтового города

Укрзализныця запустили ежедневный поезд из Киева в Мариуполь. Фото: zn.ua

"Укрзализныця" запустила второй состав ночного экспресса № 10/9 Киев - Мариуполь с 27 октября. Теперь рейсы на этом маршруте стали ежедневными.

Первый состав поезда курсирует с 30 марта 2019 года через день.

Новый состав сформирован из 10 вагонов (три плацкартных, шесть купейных и один вагон СВ), восстановленных капитально-восстановительным ремонтом.

"На капитально-восстановительный ремонт этих вагонов Укрзализныця потратила более 140 млн грн. КВР позволяет продлить срок эксплуатации вагона на половину его жизненного цикла – вагон можно будет использовать на 14 лет при нормативном сроке службы 28 лет", – рассказал глава УЗ Евгений Кравцов.

В Мариуполь из Киева также курсируют поезда №104, №84 и №10 Киев - Мариуполь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця запустила 12 дополнительных поездов

После капитально-восстановительного ремонта Укрзализныця получает почти новые вагоны с улучшенными характеристиками узлов и систем и уровнем комфорта для пассажиров. 100% комплектующих отечественного производства. В вагонах установлена система кондиционирования, вакуумные туалеты отечественного производства, дополнительные розетки. Также обновлен интерьер салонов: использованы шумоизоляционные покрытия пола, на окнах – ролеты из огнеупорной ткани. Пассажирам предложили новую постель с гипоаллергенными подушками, одеялами и матрасами. Модернизация вагонов проводится в депо Каховка, Бахмач, Ковель, Синельниково, Харьков, Гребенка и на Харьковском вагоностроительном заводе. В целом с начала 2019-го Укрзализныця выполнила КВР 26 вагонов и до конца года планирует отремонтировать еще около 40 вагонов.