На железнодорожных вокзалах откроют пункты Covid-вакцинации

Пункты вакцинации начнут работать на ряде железнодорожных вокзалов. Фото: uatv

На железнодорожных вокзалах всех областных центров и крупных городов развернут пункты вакцинации против коронавируса.

С 23 октября, помимо ранее открытых, начали работать пункты вакцинации на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя. Об этом сообщает Укрзализныця.

"Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту Борисполь.

Мы просим пассажиров с пониманием отнестись к ограничениям, которые на самом деле уже спасают жизни: только за двое суток удалось обнаружить около 300 инфицированных лиц, которые должны были садиться в поезд", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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С 25 октября пункты вакцинации начнут работать на железнодорожных вокзалах в городах:

- Херсон;

- Ковель;

- Кривой Рог;

- Никополь;

- Подольск;

- Николаев;

- Черновцы;

- Разделение.

Пункты вакцинации открыли на железнодорожных вокзалах Киева (2 пункта), Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Нежина, Коростеня, Ровно, Хмельницкого и Ужгорода. На 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь невакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, которая в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн. С начала их функционирования - 21 октября - было сделано более 4 тысяч тестов.