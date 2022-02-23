На железнодорожных вокзалах будут учить доврачебной помощи

Участники тренингов научатся помогать пострадавшим. Фото: Pexels

На наибольших железнодорожных вокзалах пройдет бесплатное обучение доврачебной помощи.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Участников научат оказывать первую помощь при критических кровотечениях, остановке сердца, инфарктах, инсультах, авариях и ранениях. Можно будет получить базовые знания о действиях при эпилепсии, удавлении, утоплении, ожогах, обморожениях и других травмах.

Желающие могут записаться на тренинг в удобное время:

Киев, координатор Светлана, 097-336-37-11; занятие состоится 28 февраля в 13:00.

Мариуполь, координатор Вера, 063-625-64-71; занятие состоится 25 февраля в 12:00.

Покровск, координатор Ирина, 050-621-48-32; занятие состоится 24 февраля в 13:00.

Лиман, координатор Ольга, 050-968-82-91; занятие состоится 28 февраля в 12:00.

Константиновка, координатор Елена, 066-085-04-92; занятие состоится 28 февраля в 13:00.

Лисичанск, координатор Ирина, 050-185-94-35; занятие состоится 24 февраля в 09:00.

Винница, координатор Татьяна, 067-700-76-57; занятия состоятся 23-25, 28 февраля, 1 марта в 10:00.

Днепр, координатор Алена, 066-363-30-73; занятия состоятся 28 февраля в 18:00, 2 марта в 18:00, 5 марта в 12:00, 6 марта в 12:00, 10 марта в 18:00.

Кривой Рог, координатор Ольга, 096-353-22-76; занятия состоятся 28 февраля, 2, 10, 17 марта в 10:00.

Запорожье, координатор Светлана, 067-973-31-22; занятие состоится 28 февраля, время согласовывается дополнительно.

Харьков, координатор Дмитрий, 050-051-52-32; занятия состоятся 1 марта в 09:00, далее - 2, 3, 10-11 марта с измененным временем.

Полтава, координатор Ольга, 066-930-58-95; занятие состоится 24 февраля в 09:00.

Одесса, координатор Людмила, 067-739-75-46; занятие состоится 26 февраля в 10:00.

Николаев, координатор Светлана, 066-461-47-76; график занятий будет предоставлен дополнительно.

Херсон, координатор Надежда, 066-783-77-30; занятия состоятся 24-25, 28 февраля, 1-4 марта в 13:00.

Кропивницкий, координатор Людмила, 095-240-89-05; занятие состоится 23 февраля в 17:00.

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Обучение ориентировано на граждан без базового медицинского образования. После прохождения тренинга посетители получат сертификат.

За прошлые сутки, 22 февраля, российские боевики на Донбассе 96 раз нарушили режим прекращения огня. 81 из них с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении, еще пятеро получили боевые травмы.