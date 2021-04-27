На Закарпатье появится аэропорт. Назвали место строительства

Название определят жители Закарпатья. Фото: pixabay.com

На Закарпатье появится новый аэропорт. Место для него уже определили.

Его построят возле Мукачева, а название определят жители Закарпатья, написал глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков в Facebook.

"Место для нового аэропорта на Закарпатье наконец определено. Условное название аэропорта" Мукачево-3", - пишет он.

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Меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству аэропорта в Закарпатской области уже подписали.

"Новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств. Также выбранная локация имеет оптимальные погодные условия. За год фиксируется 13-15 случаев, когда видимость менее одного километра, а скорость ветра более 10 м/с", - отметил Хомяк яков.

В Киевской области построят новую трассу. Дорога будет простираться через Борщаговскую, Вишневую и Чабановскую общины. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд грн.