На заброшенной военной базе обнаружили склад новых танков

Новые танки случайно нашли на заброшенной военной базе. Технику никто не охранял. Фото: Pikabu

Украинские подростки случайно нашли склад новых танков. Техника была спрятана на заброшенной военные базе.

Соответствующее видео выложил на Youtube пользователь Dima Total.

"Сегодня, как и всегда, мы ходили по заброшенными и полузаброшенным объектам в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то такого необычного. И тут мы нашли около 300 старых советских танков. Когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон. На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - рассказал автор ролика.

При этом военная база была без охранников. Но внутри подростки нашли отремонтированный и полностью укомплектованный бункер.

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"Зная много нюансов армии - я не удивлен. Армия богата. Бери-не хочу. Думаю, что очень сильно этому удивлен враг. Могли и диверсию сделать. Не в первый раз. А двум этим оболдуям надо медали дать за то, что первые там побывали и, возможно, из-за их видео техника осталась не раскуроченной. Фактически сохранили ее", - написал в ответ на видео волонтер Юрий Мысягин.

Психолог Оксана Бочарова пояснила, до тяга к эстремальным селфи возникает у подростков не случайно. Причиной могут быть депрессия, эдипов комплекс, травма развития. "Все время подростки доказывают, что они могут. С полученной в детстве психологической травмой развития человек справляется только таким способом - экстримом", - отметила Бочарова.