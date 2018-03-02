На выходных Украину дальше будут накрывать снегопады

В Украину надвигается новый циклон - будет снег и гололед / фото: Андрей Жигайло

В Украине на виходные будут снегопады, метели, гололедица и сильные порывы ветра.

С Балкан придет новый циклон, который обусловит сложные погодные условия в большинстве областей, сообщает Укргидрометцентр.

Вместе с тем, температура воздуха повысится, особенно в юго-восточной половине.

В субботу в Украине ожидается снег, местами сильный снег, на юге и юго-востоке - с дождем, в южной части, большинстве центральных регионов и Донецкой области местами налипание мокрого снега, гололед.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица.

Температура ночью -8...-15°С, днем ​​0 ...- 7°С, в Закарпатской, Донецкой и большинстве центральных областей ночью -2...-8°С, днем ​​от -3°С до + 2°С, в южных областях ночью от -4°С до +1°С, днем ​​0...+5°С.

В Крыму дождь, температура ночью +1...-6°С, днем ​​+7...+12°С.

В Киеве ночью и утром сильный снег, днем ​​умеренный снег. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, метели. На дорогах гололедица. Температура ночью -8...-10°С, днем ​​-1...-3°С.

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В воскресенье ночью, кроме западных регионов и Одесской области, прогнозируется небольшой снег, в восточных областях, а также в Полтавской и Сумской областях - умеренный снег, метели; днем в северных областях небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -7...-12°С, в западных областях -12...-17°С, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях -2...-7°С, днем ​​-3...-8°С, в Приазовье и на Закарпатье около 0, в Крыму на протяжении суток 0...+5°С.

В Киеве небольшой снег. Ветер западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью -8 ...-10°С, днем ​​-4...-6°С.

Сильные снегопады начались в Украине 27 февраля. Больше всего пострадали Полтавская, Запорожская, Киевская, Одесская, Херсонская, Николаевская и Черкасская области. Отменяли занятия в школах, плохо курсировал общественный транспорт, закрывали аэропорты, отменяли автобусные рейсы. Сильный ветер повредил электрические провода, без света остались 90 населенных пунктов. Ночью доходило до -18°С.