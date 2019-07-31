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среда, 31 июля 2019 12:50

На выходные будет падать звездный "дождь"

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На выходные будет падать звездный &quot;дождь&quot;
NASA советует космическим натуралистам экспериментировать. Фото: Reuters

В ближайшие выходные наша планета пройдет через метеорный поток Персеиды. NASA посоветовала фотографам, как лучше снять этот момент.

В реальности звезды "не падают", это просто выражение, которое используют, чтобы описать сгорающие метеориты, пишет "Уніан".

За несколько дней звезды будут "падать" в очередной раз, и люди ради хороших кадров будут использовать все возможные методы фотографирования - от длительной выдержки до постпродакшн раскраски космоса в фиолетовые цвета. Специалисты из NASA понимали, что будет такой интерес к метеоритному потоку, опубликовав основные советы, чтобы его заснять. "Падать" звезды будут с 2 по 4 августа, а пика достигнут 11, 12 и 13 августа. Астрологи советуют в это время выехать за город и найти место, где наиболее темное и чистое небо.

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В городе есть много освещения, поэтому уловить момент звездопада будет трудно. Технически для резкого качественного снимка советуют использовать штатив, максимально длительную выдержку и таймер или дистанционное управление затвором камеры. Если даже немного подвигать рукой при нажатии кнопки, то вся работа может испортиться. Если есть возможность, то лучше использовать наиболее широкоформатный объектив или "рыбий глаз", чтобы захватить как можно больше пространства.

Новичкам лучше использовать режим ручной фокусировки. Автофокус ночью не поймет, на каком именно месте нужно акцентировать внимание. Объектив надо вовремя направлять в нужную сторону.

Метеорный поток Персеиды будет лучше видно в Северном полушарии и он протянется до середины южных широт со стороны созвездия Персея, поэтому в Украине он будет виден хорошо.

NASA советует космическим натуралистам экспериментировать. Больше все зависит от скорости затвора - на максимальных значениях можно отобразить не только метеориты, которые сгорают, но и полосы от передвижения звезд. Если же хотите, чтобы миллионы маленьких точек оставались статичными, лучше не перебарщивать с shutter speed. Билл Куки, специалист NASA, говорил, что сейчас метеоров будет немного - от 60 до 70 в час. Например, ранее это число достигало 200.

"Люди наблюдают за этим метеорным потоком чаще всего, потому что он происходит летом, когда ночи теплые и удобные, и вам нужно беспокоиться только о комарах", - прокомментировал Куки.

На украинцев надвигаются 2 магнитные бури. 5-6 августа астрономы прогнозируют магнитные всплески, похожие на магнитную бурю уровня G1. Такие бури способны влиять на энергетические системы, космические аппараты, наземные системы.

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