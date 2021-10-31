На выборах по Украине фиксируют невысокую явку

Данные явки на 12:00 от ОПОРЫ/ОПОРА

На местных выборах в разных регионах Украины – невысокая явка, в пределах 11-12% по состоянию на 12:00.

Явка в округе №184 в Херсонской области – 11%. На выборах харьковского мэра – 12,4%. В округе №197 в Черкасской области – 12,2%. Такие данные обнародовала "Гражданская сеть ОПОРА".

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Для сравнения, во время выборов в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 в соответствующем округе в Херсонской области была 23,5%. Во время выборов мэра Харькова в 2015 году явка к 12:00 была 17,7%. А во время выборов в соответствующем округе в Черкасские области – 22,3%.

С начала дня выборов наблюдатели "Опоры" зафиксировали в Харькове ряд нарушений.