На встречу украинским кораблям отправили буксиры

Корабли, которые Россия должна передать Украине, встретят буксиры. Фото: ТСН

Украинские корабли, которые Россия сегодня должна вернуть, встретят буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамаки".

Украина отправила буксиры на встречу кораблям еще ночью, 17 ноября. Сейчас они находятся в Черном море у берегов Крыма, передает Крым.Реалии.

В то же время точное состояние захваченных катеров "Бердянск", "Никополь", а также буксира "Яны Капу" неизвестно.

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В 2014 году, после оккупации Крыма, россияне намеренно портили украинскую военную технику, которую возвращали с полуострова. С автомобилей и бронетехники снимали двигатели, топливные насосы и электроприборы. Все, что не могли снять - ломали. В общем, 90% возвращенной техники были непригодны для дальнейшего использования.

Украинские корабли, которые Россия захватила в Керченском проливе в ноябре 2018 года, прошли под Крымским мостом. Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении береговой охраны РФ направляются в нейтральные воды Черного моря, где их передадут Украине.