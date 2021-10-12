На Волыни зафиксировали 16 вспышек Covid-19 в школах и садах

На Волыни в 16 школах и садиках начались вспышки коронавируса. Фото: t.me/KyivCityOfficial

На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса.

Их зафиксировали на территории всех районов области, сообщила главная санитарный врач Волыни Наталия Янко на брифинге 12 октября.

В Луцком районе пять вспышек Covid-19: в Киверцевском медколледже, Княгининовском лицее и детских садах №3 и №19 в Луцке.

Также вспышку зарегистрировали в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыци, Черче и лицее №2.

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Во Владимире-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, лицее Нововолынска и Ивановичах.

В Ковельском районе обнаружили вспышку заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также областном лицее с усиленной физподготовкой.

Также есть большой круг контактных лиц и в семьях, где также регистрируют вспышки заболеваний.

За сутки на Волыни обнаружили 322 новых больных коронавирусом. По показателям заболеваемости регион в оранжевой зоне карантина. Там превышен уровень госпитализаций.