На Волыни зафиксировали 16 вспышек Covid-19 в школах и садах

На Волыни в 16 учебных заведениях обнаружили вспышки коронавируса.
Их зафиксировали на территории всех районов области, сообщила главная санитарный врач Волыни Наталия Янко на брифинге 12 октября.
В Луцком районе пять вспышек Covid-19: в Киверцевском медколледже, Княгининовском лицее и детских садах №3 и №19 в Луцке.
Также вспышку зарегистрировали в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полыци, Черче и лицее №2.
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Во Владимире-Волынском районе три вспышки: в детском саду в Нововолынске, лицее Нововолынска и Ивановичах.
В Ковельском районе обнаружили вспышку заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также областном лицее с усиленной физподготовкой.
Также есть большой круг контактных лиц и в семьях, где также регистрируют вспышки заболеваний.
За сутки на Волыни обнаружили 322 новых больных коронавирусом. По показателям заболеваемости регион в оранжевой зоне карантина. Там превышен уровень госпитализаций.
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