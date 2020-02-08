На военные учения в Украину впервые приедут представители Японии, Южной Кореи и Норвегии

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 792
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 1431
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 423
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2367
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2133
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1098
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3078
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4492
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 594
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
5
7
8
7
15
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Видео
Все видео
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 324
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1332
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 927
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 495
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3438
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 468
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
суббота, 08 февраля 2020 17:57

На военные учения в Украину впервые приедут представители Японии, Южной Кореи и Норвегии

  Комментировать
На военные учения в Украину впервые приедут представители Японии, Южной Кореи и Норвегии
В 2020 году в учениях примут участие более 200 украинских пограничников Фото: Уніан

Для участия в военных учениях "Си Бриз" в 2020 году в Украине впервые приедут представители Японии и Южной Кореи и Норвегии.

Специалисты из стран-партнеров Украины в Одессе разработали детальный план проведения учений, которые запланированы на июль, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории" Си Бриз "в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии ", - рассказал руководитель учений от Украины Алексей Доскато.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные показали испытания противотанковых управляемых ракет

В 2020 году в учениях примут участие более 200 украинских пограничников. "Си Бриз" являются многонациональными военными учениями в Украине, которые проводятся в сотрудничестве с силами Соединенных Штатов.

Американские военные построили штаб для Военно-морских сил Украины в городе Очаков Николаевской области. Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", сообщили в штаб ВМС ВСУ. Наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На военные учения в Украину впервые приедут представители Японии, Южной Кореи и Норвегии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета: никто не выжил

Больного дизентерией короля спасает арабский врач

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 81033
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
Берегись пушистого: показали забавные снимки грозных животных
30
 Просмотров: 12996
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 11826
&quot;Вы украинец или россиянин?&quot; - Полякова поставила на место Бужанского
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
 5 Просмотров: 10207
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
5
 Просмотров: 9630
Общество
Двое бывших беркутовцев вернулись из Донецка в Киев
Двое бывших беркутовцев вернулись из Донецка в Киев Просмотров: 1197
Аваков заявил, что Маркива могут вернуть дипломатическим путем
Аваков заявил, что Маркива могут вернуть дипломатическим путем Просмотров: 378
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
5
 Просмотров: 2889
Приложение "Дия" загрузили 800 тысяч пользователей - министр
Приложение "Дия" загрузили 800 тысяч пользователей - министр Просмотров: 612
Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных
Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных Просмотров: 360
Больше всего комментируют
6
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
5
"Вы украинец или россиянин?" - Полякова поставила на место Бужанского
3
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
2
У нардепа Беленюка заметили дорогой аксессуар
2
Зеленский прокомментировал обыски на 1+1
Голосов: 48670
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua