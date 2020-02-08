На военные учения в Украину впервые приедут представители Японии, Южной Кореи и Норвегии

В 2020 году в учениях примут участие более 200 украинских пограничников Фото: Уніан

Для участия в военных учениях "Си Бриз" в 2020 году в Украине впервые приедут представители Японии и Южной Кореи и Норвегии.

Специалисты из стран-партнеров Украины в Одессе разработали детальный план проведения учений, которые запланированы на июль, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории" Си Бриз "в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии ", - рассказал руководитель учений от Украины Алексей Доскато.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные показали испытания противотанковых управляемых ракет

В 2020 году в учениях примут участие более 200 украинских пограничников. "Си Бриз" являются многонациональными военными учениями в Украине, которые проводятся в сотрудничестве с силами Соединенных Штатов.

Американские военные построили штаб для Военно-морских сил Украины в городе Очаков Николаевской области. Сейчас американские военные проводят реконструкцию объектов, необходимых для полноценного проведения учений серии "Си Бриз", сообщили в штаб ВМС ВСУ. Наши партнеры уже построили и передали в эксплуатацию здание оперативного центра, ведут завершающие работы на сооружении для обслуживания катеров. В планах американских военных также ремонт и усиление пирса.