На въезде во Львов огромные пробки. Люди бросают авто и идут пешком

Большие пробки на направлении "Киев-Чоп". Фото: Pexels

На въезде во Львов образовались огромные пробки.

Об этом сообщила "Украинская правда".

"В частности, речь идет о пробках на направлении Киев-Чоп", - говорит издание.

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"УП" отмечает, что автомобили продвигаются около 15 км за 3 часа.

"Некоторые покидают автомобили и уходят пешком. Другие же остаются на ночлег под открытым небом среди поля в машинах", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что западные области могут принять миллионы людей в случае полномасштабного вторжения России. Он говорил, что многие воспринимают Львов как безопасное место: старшеклассники здесь на уроках учатся стрелять, в больницах запаслись лекарствами и увеличили банк крови, а стратегические предприятия оборудовали дизельными генераторами.