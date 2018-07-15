На улицах, в подъездах и операционных: фотограф откровенно показал современную Украину

Бельгийский фотограф Дэвид Дэнил за 50 дней снял оригинальный фотопроект об Украине.
На его снимках нет войны. По многих изображениях невозможно понять, Украина это вообще, пишет birdinflight.com.
"Интерес к украинско-российскому конфликту появился у меня во время посещения Украины летом 2016 года, - говорит Дэвид. - Я хотел побывать в Мариуполе через местные пейзажи тяжелой промышленности и увидеть Потемкинскую лестницу в Одессе. Сразу после этого поехал в Киев. Я оставался открытым ко всему вокруг, потому что мне хотелось разобраться в происходящем в стране. Пообщавшись с людьми в нескольких городах, я понял, что обычный подход к освещению Украины достаточно поверхностный. Центральной идеей моего проекта стала необходимость соединить человеческий опыт с современной ситуацией. Работа над серией заняла 50 дней, но мне потребовалось больше времени, чтобы понять ее глубину".
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Дэнил встречал героев фото на улицах. Чтобы отобразить дух нации, фотографировал людей разного возраста.
"Конечно, незнание языка ограничивает. У меня был ассистент, который помогал общаться с прохожими. Мы встречались утром на одной из станции метро, а потом весь день ходили по окрестностям. Одно знакомство приводило к другому, и вот вы уже обедаете в чьей-то гостиной и слушаете истории, которые помогают понять, как это - быть украинцем. У меня нет никаких личных связей с Украиной. Что украинцы думают о сложившейся ситуации в которой они оказались, и что дает им силы двигаться вперед - главный вопрос, который я хотел изучить".
Американский фотограф Лукас Фоглиа 10 лет создавал проект "Человеческая природа". В нем хотел показать взаимодействие людей, окружающей среды и науки.
Он начал фотографировать в городах, а затем в лесах, на фермах, ледниковых полях, в пустынях и океанах. Первое фото для проекта сделал в 2016 году, а последнее - в 2017-м.
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