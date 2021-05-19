На Украину обрушатся грозы и сильный ветер

Погода в Украине ухудшится. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Почти всю территорию Украины в ближайшие 3 часа "накроют" грозы. Ухудшение погоды сохранится до конца суток.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие 3 часа и до конца суток 19 мая в Украине, кроме западных областей, грозы", - говорится в сообщении.

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На Киев и область в ближайшие 3 часа также обрушатся грозы до конца суток - первый уровень опасности, желтый.

В Украине в целом будет наблюдаться значительное усиление дождя до конца дня, а также штормовой ветер. Температура воздуха в стране днем ​​будет колебаться +15...+20°C.

Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра. При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.