На Украину несется мощный циклон

Похолодання почнеться з 14 січня, пік морозів у Києві припаде на 15-19 число. Фото: pixabay.com

Ближайшей ночью мощный циклон существенно осложнит погоду в южной части Украины.

О дождях, мокром снеге, налипании мокрого снега, гололеде, гололедице и сильном, до штормового, северо-восточном ветре сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение суток 13 января сложные погодные условия охватят юго-восточную часть страны, восток, а также Полтавщину, Сумщину, Днепропетровщину, восточные районы Кировоградской и Черкасской областей. Снег выпадет завтра и в западных областях. Температура воздуха днем там пока будет превышать ноль градусов. Ближайшей ночью ожидается -2...7°С, завтра днем 0...-4°С, на юге и западе около нуля. 14 января воздушная масса арктического происхождения начнет заходить в Украину с северных областей.

Столица завтра окажется между двумя мощными атмосферными циклонами, среди поля повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не предвидится. Ночью в Киеве ожидается -2...4°С, днем около -1°С. Похолодание начнется в столице с 14 января, пик морозов придется на 15-19 число. Предполагается в ночные часы до -15...19°С.

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На следующей неделе в Украине ожидаются ощутимые морозы до -20°С и снег. Пик похолодания наступит с 14 по 19 января.