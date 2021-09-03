На Украину надвигаются первые заморозки

В Украину идут заморозки. Фото: Украинская правда

По температурным показателям ночи и дни постепенно будут становиться значительно холоднее.

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Украине будет определять мощный антициклон, за счет чего существенных осадков не ожидается, прогнозируют в Украинском гидрометеорологическом центре.

Завтра в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь, температура ночью 7-14 ° C, днем ​​13-18 ° C, в Закарпатье и на юге страны 20-25°C.

"В последующие двое суток без осадков, только в воскресенье днем ​​в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь. Температура в большинстве областей ночью 2-7°C тепла, 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°C, днем ​​12-18°C тепла. На Закарпатье и юге страны ночью 7-12°C, днем ​​16-21°C", - прогнозируют синоптики.

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4 сентября Украину пересекать холодный атмосферный фронт циклона Philipp. В этот период возможны периодические дожди.