На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами

Украинцев предупреждают о грозах с градом и шквалах. Фото: pixabay.com

Сегодня, 2 июня, в отдельных регионах Украины возможно значительное ухудшение погоды. Прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы.

Объявлено І уровень опасности, желтый, сообщает пресс-служба ДСНС Украины.

Так в восточных, центральных и южных областях ожидаются грозы. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве сегодня днем ​​порывы ветра 15-18 м/с.

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Кроме этого сегодня на реке Днестр возле Залещики в Тернопольской области возможно прохождение максимального уровня воды дождевого паводка высотой 450-490 см над нулем поста.

Холодная и дождливая погода в Украине продержится как минимум до 10 июня. Затем возможно потепление. До 5 июня дожди будут преимущественно в центральных, восточных и южных областях, на Западе и Севере холодно, но осадков прогнозируем мало. А вот с 6 числа будет лить во всех регионах.