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вторник, 01 июня 2021 22:13

Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода

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Лето нас еще &quot;поморозит&quot; - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Дожди будут лить еще 10 дней. Фото: pixabay.com

Холодная и дождливая погода в Украине продержится как минимум до 10 июня. Затем возможно потепление.

Об этом Gazeta.ua рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

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"Нынешнюю ситуацию с погодой провоцируют холодные атмосферные фронты и циклоны. Заходят к нам с Севера и Запада. Здесь встречаются с теплыми воздушными массами и вызывают град, бури, сильные ветры. Так будет по всей территории Украины как минимум до 10 июня. До 5 июня дожди будут преимущественно в центральных, восточных и южных областях, на Западе и Севере холодно, но осадков прогнозируем мало. А вот с 6 числа будет лить во всех регионах. Температуры днем ​​при этом будет держаться на уровне 17-24 градусов тепла", - сказала метеоролог.

Первая декада июня будет слишком холодная. Столбики термометров будут держаться на уровне +15...20°С, в южных областях +22°С. При этом пойдет дождь. Сначала мокрую погоду ждем на Западе и Северо-Западе. Затем пойдет на остальную территорию Украины. На Востоке и Юге дождей будет меньше. За месяц выпадет 50-90 мм осадков, в горах - 120-170 мм.

Вторая половина месяца ожидается теплее, но жары не будет.

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