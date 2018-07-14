На Украину надвигается шторм

Автор: lviv.molbuk Синоптики предупредили об очередных сильные ливни с градом

Сегодня в Украине снова пройдут сильные дожди с грозами, градом и порывистый ветер.

Погришення погоды будет в нескольких отдельных регионах, сообщает пресс-служба ДСНС Украины.

"До конца суток в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м / с", - говорится в сообщении.

Уже последующие дни 15-17 июля, в связи с сильными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8:00 14 июля.

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До следующего понедельника над Украиной будет господствовать грозовой циклон, которому будет помогать "собрат" из западной Европы.

В течение ближайших пяти дней погода в Украине окончательно испортится. Грозовые дожди и тучи господствовать над всей территорией страны, а температура воздуха снизится на несколько градусов. В ночное время возможны перепады температур на 10-12 ° С.

После затяжного похолодания, сильных ливней и ураганов наконец наступило тепло. Столбик термометра поднимается до + 30 °С. Впрочем, дожди еще будут продолжаться. Больше дождит в центре, севере. Хотя дожди пройдут по всей Украине. Но они будут небольшими. Не такими обильными.