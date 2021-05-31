На Украину надвигается похолодание

31 мая погода в Украине будет прохладнее, чем на предыдущей неделе.

Жителям западных и частично южных регионов следует ожидать снижения температуры и дождей, сообщает Укргидрометцентр. На севере, востоке и в центре будет довольно тепло и солнечно. Максимальная температура составит +22...24°C.

В течение дня на западе будет держаться облачная погода. Местами температура опустится до +13...15°C. На востоке также будут облака, но они не принесут осадков. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха составит +22...24°C.

Облачная погода в северных областях продержится весь день. Однако серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +15...17°C. На юге возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +22...24°C.

Автор: meteo.gov.ua

С утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Столбики термометров в столице покажут +21...23°C.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник:

Ужгород, Кропивницкий – +16...18°C;

Киев, Львов, Житомир, Полтава, Черкассы, Сумы и Чернигов – +15...17°C;

Ивано-Франковск, Черновцы – +13...15°C;

Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий и Винница – +14...16°C;

Одесса – + 20...22°C;

Николаев, Симферополь и Донецк – +21...23°C;

Луганск, Херсон и Запорожье – +22...24°C;

Днепр – +17...19°C;

Харьков – +19...21°C.

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31 мая-1 июня - облачно с прояснениями. Днем местами дожди с грозами. Температура днем ​​+13...20°C, на юго-востоке может доходить до +24°C. Ночью +8...14°C. 2-3 июня - переменная облачность. Днем местами дожди с грозами. Днем +13...20°C, ночью до +14°C.