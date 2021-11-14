На Украину надвигается похолодание: прогноз на начало недели

В южных областях и на Закарпатье сегодня до +10...14°С. Фото: pixabay.com

В Украине в воскресенье будет держаться сухая погода, на востоке и Прикарпатье вероятны туманы.

Днем температура будет достигать +4...9°С, сообщает Укргидрометцентр. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях и на Закарпатье сегодня до +10...14°С. В столице и области 14 ноября также без осадков. Температура на Киевщине днем составит +6...8°С.

15 ноября осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях днем до +1...6°С, в южных и западных областях +4...9°С, на Закарпатье до +12°С. 16 ноября в южной части и западных областях местами возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Днем +3...-2°С. В западных областях и Одесской области ночью около 0°С, днем +4...9°С.

В столичном регионе 15-16 ноября сохранится сухая погода. Ночью и утром в понедельник местами туман. Температура 15 ноября днем +1...6°С. 16 ноября ночью -2...7°С, днем +3...-2°С.

18 ноября в западных областях ожидается небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. Температура 17 ноября ночью составит -4...10°С, днем 0...+5°С, на юге и западе страны, кроме востока и северо-востока, ночью 0...-6°С, а днем +2...8°С, на крайнем юге потеплеет до +10°С.

На Киевщине 17 ноября без осадков. Температура ночью опустится до -4...9°С. Днем воздух прогреется до 0...+5°с. 18 ноября днем потеплеет до +2. ..7°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народные приметы: зима придет поздно, если сегодня слабый мороз

Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.