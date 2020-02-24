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понедельник, 24 февраля 2020 15:06

На Украину надвигается новый циклон

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На Украину надвигается новый циклон
На большинстве территории Украины погода во вторник будет сухой. ФОТО: khmelnitskiy.email24.in.ua

25 февраля в Украину придет циклон Zehra. В западные области он принесет осадки. На остальной территории страны в течение дня преобладать будет сухая погода.

Столбики термометра во вторник покажут + 3+9 градусов. В среду ожидается потепление до +6 +14 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтрашний циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, своим атмосферным фронтом вызовет осадки лишь в западной части Украины, максимум, дотянет до Винницкой, Житомирской, западных районов Киевщины", — рассказала она.

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В ночь с 24 на 25 февраля в восточных областях Украины все еще будет царить циклон Yulia — там ожидаются мокрый снег и штормовой ветер.

"Ближайшей ночью сильный ветер еще побушует, завтра днем начнет стихать, разве что в дневные часы на Востоке и Западе местами будет достигать порывов 15-20 м/с", — отметила синоптик.

В Киеве ближайшей ночью температура воздуха составит 0+2 градуса. Ветер еще будет сильным — во вторник ослабнет до порывистого. Осадков 25-го февраля в столице не ожидается, столбики термометра поднимутся до +5 градусов.

Среднегодовая температура в Украине увеличивается втрое быстрее, чем во всем мире. Ожидается, что количество осадков в стране будет уменьшаться, а продолжительность периодов засухи — расти. По словам метеорологов, в плане климатических изменений украинцы уже прошли "точку невозврата".

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