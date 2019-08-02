На Украину надвигается грозы со шквалами

2 августа до конца суток в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины прогнозируют ухудшение погоды.

Ожидаются грозы, сильные дожди, порывы ветра и шквалы, сообщает Укргидрометцентр.

"В результате перемещения активного циклона в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины ожидаются грозы, значительные, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с, в отдельных районах град (II уровень опасности)", - говорится в сообщении.

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В Киеве до конца суток 2 августа гроза, шквал 15-20 м/с.

Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. До конца июля похолодание и осадки начнут проходить. Украинские синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду в Украине до середины августа.

Со второй половины августа в стране ожидается незначительное снижение температуры. Об этом рассказал директор Гидрометцентра Николай Кульбида.