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пятница, 19 ноября 2021 07:33

На Украину надвигается дождь, сильный ветер и холод

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На Украину надвигается дождь, сильный ветер и холод
Карта погоды в Украине на пятницу, 19 ноября / "Украгидрометцентр"

Погода в Украине в пятницу, 19 ноября, будет неблагоприятной.

Ожидается мокрый снег с дождем, сильные дожди, ветер и холод, рассказали в "Украинском гидрометцентре".

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Осадки пройдут по всем регионам Украины. В большинстве областей ожидаются умеренные и сильные осадки, а на юге и юго-востоке – кратковременные.

Температура воздуха ночью на востоке и центральных областях будет от 0 до -4°, на крайнем востоке до -6°. На остальной территории страны от 0° до +5°.

Днем на востоке прогреется до +4°, в центре и на севере до +4+6°, в южной части и западе потеплеет до +7°+10°.

Этот циклон принесет сильный штормовой ветер на территорию Украины. Утром и днем ​​20 ноября порывы западного и северо-западного ветра по стране будут достигать 15-20 м/с, местами в западных и северных областях до 23 м/с. Такие показатели соответствуют первому, желтому, уровню опасности и могут нанести вред лесонасаждениям и некоторым объектам инфраструктуры – энергетики и транспорта. Следует избегать прогулок поблизости от сухих и высоких деревьев, не оставлять под ними автомобили.

В период новогодних праздников в Украине температура воздуха может опуститься до -15°. Снега ждать не стоит, сообщила заведующая отделом климатических исследований Вазира Мартазинова. По ее словам, конец ноября-начало декабря ознаменуется похолоданием, на территории страны будет температура -5°. В Новый год будет мороз.

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