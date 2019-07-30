На украинско-польской границе откроют пешеходный пункт пропуска

На Закарпатье заработает временный пешеходный пункт пропуска с Польшей. Фото: focus.ua

На Закарпатье в августе откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска на украинском-польской границе.

Пункт пропуска будет открыт в связи с проведением Дня добрососедства Украины и Польши, он будет работать в течение трех дней. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8 - 10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня - Волосатое", - говорится в сообщении.

Пересекать государственную границу в этом пункте пропуска смогут и пешеходы, и велосипедисты.

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"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы - с биометрическим паспортом или Шенгенской визой", - отметили в Закарпатской ОГА.

Польша предлагает создать в ООН должность специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.