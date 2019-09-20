На украинских дорогах начали весить автомобили в движении

Тестовые комплексы разместили на трассе Киев-Чоп. Фото: dsbt.gov.ua

Укравтодор начал тестовый запуск двух из шести запланированных автоматических комплексов весогабаритного контроля на дорогах (Weight-in-Motion, WIM).

Тестовые комплексы разместили на трассе Киев-Чоп, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Это только первые комплексы. Мы рассчитываем, что через год-полтора будет внедрено около 100 таких комплексов", - сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юрий Голик рассказал, как изменить дорожную отрасль и зачем ликвидировать Укравтодор

Чиновник уверяет, что на первом этапе комплексы WIM будут работать в предселекционном режиме, передавая информацию инспекторам Укртрансбезопасности, позже свою работу начнет система автоматического формирования штрафов.

"В конце этого года мы будем готовы представить общую систему на 100-150 таких точек по всей стране. Международные финансовые организации готовы профинансировать внедрение в Украину полноценной системы WIM", - заявил и.о. директора Укравтодора Славомир Новак.

По его словам, в целом по Украине должны функционировать 200-250 комплексов WIM для полноценной работы системы.

На трассе Киев-Чоп Укравтодор использовал конструкции существующего пешеходного моста с целью экономии на строительстве опор для датчиков.

В рамках реализации пилотного проекта внедряют систему взвешивания в движении (WIM). Функциональные точки планируют разместить на дорогах М-01, М-03, М-05, М-06, М-07.Система WиM должен стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы).