На украино-польской границе откроют новые пункты пропуска

Также рассматривается и открытие новых пунктов пропуска на Закарпатье - на границе с Польшей и со Словакией. Фото: dpsu.gov.ua

На украино-польской границе во Львовской и Волынской областях, а также на Закарпатье - на границе с Польшей и со Словакией - планируют открыть 3-4 новых пункта пропуска.

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", - сказал он.

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В частности, по словам посла, новые пограничные пункты планируется открыть во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской области. Также рассматривается и открытие новых пунктов пропуска на Закарпатье - на границе с Польшей и со Словакией.

В Польше стартует строительство автомобильного пункта пропуска на границе с Украиной "Нижанковичи-Мальховичи".