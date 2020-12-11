На Тернопольщине горел склад с горючим

На территории агропромышленного предприятия произошел пожар. Фото: ДСНС

На Тернопольщине спасатели потушили пожар в одноэтажном производственно-складском здании, где среди прочего хранилось топливо.

Так, возгорание возникло в помещении со станками и емкостями с ориентировочно тонной горючего. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"Сообщение о возгорании на территории агропромышленного предприятия в селе Вилия Шумского района поступило пожарным в 13:48. Когда первое подразделение ДСНС прибыл на место, уже произошла разгерметизация и возгорание емкости с дизельным топливом, а также сгорел автомобиль Нива", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к тушению были привлечены пять единиц техники и 21 человек личного состава. В 16:42 пожар был ликвидирован.

9 декабря, в Полтаве загорелось в 2-этажном здании торгово-развлекательного центра, бывший кинотеатр им. Котляревского, историческое здание в центре города. Рестораны, расположенные в здании - "Версаль", "Территория мяса", "ГраммофонЪ" - выгорели. В 9:16 пожар локализован на площади 600 м. Кв. Продолжается ликвидация.