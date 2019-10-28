На суде относительно проспектов Бандеры и Шухевича произошла драка

Суд относительно проспектов Бандеры и Шухевича прошел с дракой. Фото: скриншот

В шестом Апелляционном суде Киева произошла драка во время рассмотрения дела о переименовании двух столичных проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Как отмечается, на судебном заседании председательствовала коллегия из трех судей вместе с председательствующей судьей Оксаной Эпель. Также в состав коллегии входил Игорь Личевецкий и Людмила Губская, которая заменили судью Анатолия Степанюка. Однако представители истцов, среди которых ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистская правозащитная лига", заявили, что не доверяют всей коллегии судей. Об этом сообщает УНИАН.

"В истцов есть сомнения относительно объективности рассмотрения дела", - заявила представитель истцов.

Они также написали заявление об отводе коллегии судей.

При этом, представители киевской городской власти, партии ВО "Свобода" и Института национальной памяти заявили, что считают ходатайство об отводе необоснованным и безосновательным и просили оставить его без рассмотрения. Они заявили, что истец злоупотребляет своими правами.

Кроме того, истцы сообщили о новом участнике судебного процесса, который не принимал участия в предыдущих судебных заседаниях, и в частности это третье лицо - общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной".

Судьи удалились в совещательную комнату для принятия решения. В это время в зал зашли мужчины, которые якобы пришли поддержать сторону истца, но представители партии "Свобода" начали их выталкивать, возникла потасовка. Представители "Свободы" назвали этих мужчин "сепарами". Стычка переросла в драку. Представители "Свобода" силой вытолкали из зала суда этих мужчин.

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Судьи, в это время вышли из совещательной комнаты, зачитали решение, несмотря на драку.

Одновременно в это время было объявлено, что поступило сообщение о минировании суда, и поэтому началась эвакуация.

Окружной административный суд Киева 25 июня отменил решение Киевского городского совета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинской столице.