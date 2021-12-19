На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет

Возле украинской станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордный за 20 лет уровень снега – 2,75 метра.

Метеорологи Александр Надточий и Денис Пишняк поделились снимками снежных завалов. Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

"К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж 2,75 м. Это наибольшее значение за последние 20 лет! На графике видно, что предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

На нашем острове и теперь снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето", – отметили украинские полярники.

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Они добавили, что откапываются из снега уже много дней, а пингвины и пингвинята не пострадали.

4 декабря украинские полярники наблюдали над антарктической станцией "Академик Вернадский" полное солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет. Украинские ученые с коллегами из всемирно-известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затемнения.