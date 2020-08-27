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четверг, 27 августа 2020 03:58

На стадии теста уже 31 вакцина от коронавируса - ВОЗ

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На стадии теста уже 31 вакцина от коронавируса - ВОЗ
В мире тестируют 31 вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

31 разработчик вакцины против коронавируса перешел к клиническим испытаниям.

Всемирная организация здравоохранения участвует в координации этой деятельности, во время онлайн-конференции в рамках программы Thomson Reuters Foundation "Covid-19 Reporting HUB" рассказал сотрудник программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко .

Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин, то есть не перешли к ее испытаниям на людях.

Существует так называемое движение "Солидарность" - мониторинговая платформа, которая отслеживает и поддерживает связь со всеми коммерческими и некоммерческими фирмами, академическими институтами, вовлеченными в разработке вакцины. Так ВОЗ может понять, какая из предложенных отвечает требованиям не только эффективности, но и прежде всего безопасности.

"Когда мы говорим о фазе испытания на людях, там должны быть тоже большие объемы, там должны быть десятки тысяч волонтеров, которые готовы будут испытывать эту вакцину на себе. Только после того, как мы получим необходимые доказательства эффективности и в первую очередь безопасности вакцины, - только после этого ВОЗ может рекомендовать, чтобы та или иная вакцина вышла на глобальный рынок", - добавил Стороженко.

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Именно наибольшего прогресса - выход на третий этап клинических исследований - достигли шесть вакцин. Это вакцина от Оксфордского университета и AstroZeneca, три китайские вакцины, вакцина компании Moderna (первой начала массовые испытания в США) и вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Третий этап массовое испытание вакцины на большом количестве людей с учетом принципа рандомизованости (случайный отбор участников испытания), плацебо-контролируемого (действенность и безопасность вакцины сравнивают с теми, кому вкалывают плацебо) и вдвойне-слепого исследования (ни испытуемые, ни врачи не знают, кому именно достается вакцина, а кому плацебо).

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