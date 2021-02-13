На смену снежном апокалипсису идет морозный: где ждать -30

13 февраля погода будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах пойдет снег. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Сильные морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми. Местами будут достигать до минус 28-30 °.

Сегодня, 13 февраля, погода будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах пойдет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Будет преобладать северо-западный ветер, он предполагается сильным, некомфортным, со штормовыми порывами.

В центральных областях облачно и снег. Температура воздуха днем ​​-12 ...- 9°С. На западе страны без существенных осадков. Днем -9 ...- 6°С. В северных областях ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха -14 ...- 11°С.

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На следующей неделе, 15-18 февраля, осадки прекратятся, а температура опустится еще ниже - ночью от -20° до -28°, на Волыни и Ровенщине - до -30°. В южных и восточных областях 15-18° мороза.

"В период с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание, достигнет 25-30 градусов мороза в северных регионах страны. Но самая низкая температура зимнего периода в Украине - это минус 42 градуса по Цельсию, самая высокая летнего периода - это плюс 42", - говорит директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

Во Львовской области выпало до 90 см снега. Это больше всего с начала действия циклона. В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях 15-20 см.