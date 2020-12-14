"На службы приходит офицер ФСБ и снимает на видео" - как действует украинская церковь на оккупированных территориях

Александр Саган: Религиозного и дипломатического решения этого вопроса нет. Фото: Тарас Подолян

Сегодня есть большая проблема давления на украинские епархии на оккупированных территориях, и она не имеет решения.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Громады не могут существовать без людей. Мне лично митрополит Климент рассказывал, что на богослужение в крымскую церковь приходит офицер ФСБ и на видео снимает всех присутствующих. Затем этих людей увольняют с работы, на них открывают уголовные дела. Верующих на оккупированной территории запугивают. Религиозного и дипломатического решения этого вопроса нет. Россия не прислушается ни к одной декларации о свободе совести на полуострове", - объясняет эксперт.

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По его словам, такая же проблема существует и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Некоторые церкви там просто закрываются, их прихожан арестовывают и запугивают. В ОРДЛО ситуация еще хуже, чем в Крыму. Положение вещей будет только ухудшаться со временем", - добавляет релегиезнавець.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Страна" от 10 декабря.

Митрополит Крымской епархии Православной церкви Украины Климент обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Ґутерреша из-за притеснения украинской церкви на оккупированном Россией полуострове. Количество проукраинских религиозных общин там уменьшилась с 49 в 2014 году до 6 на сегодняшний день.