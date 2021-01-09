На следующей неделе количество больных коронавирусом вырастет - Степанов

Степанов объяснил, почему решили начать жесткий карантин. Фото: Reuters

От этой недели прогнозируют всплеск количества больных коронавирусом в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов сказв об этом на брифинге, повидмоляе "Українська правда".

Рост количества больных начинается после новогодних праздников. Для этого правительство решило начать жесткий карантин.

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"Если мы сейчас не ввели бы усиленные противоэпидемические мероприятия, то согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить более жесткий карантин. Период введения усиленного карантина с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости Covid-19 у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников. Мы прогнозируем увеличение, а в некоторых регионах - резкое увеличение количества инфицированных, которые будут, в том числе, источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность", - сказал Степанов.

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