На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД

Пристайко рассказал об обмене пленными. Фото: ТСН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией уже на следующей неделе.

"Вы помните, что план Зеленского в общих чертах связан с тем, чтобы дотянуться до людей, которые остались за линией соприкосновения, восстановить мосты, связи з людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать пенсии, вернуть наших узников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и оккупированном Крыму. Эти все шаги понемногу осуществляются", - отметил глава МИД в эфире телеканала 1+1.

"В ближайшее время, я надеюсь, и это уже буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - заявил он. При этом министр не уточнил деталей.

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Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".