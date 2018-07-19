На самолетах украинских авиакомпаний обнаружили массу критических недостатков - Мининфраструктуры

Во время внеплановой проверки на самолетах украинских авиакомпаний нашли много недостатков. Фото: Сomments

Во время внеплановой проверки самолетов украинских авиакомпаний в мае-июле Госавиаслужба обнаружила 13 критических недостатков.

Отмечается, что таких проверок было проведено 28. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Так, в период с 24.05.2018 по 13.07.2018 Государственная авиационная служба Украины провела 28 внеплановых проверок воздушных судов украинских авиакомпаний. По результатам этих проверок выявлено 13 критических недостатков, 43 существенные недостатки и 39 незначительных недостатков, которые доведены до эксплуатантов в установленном порядке ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось шокирующее видео с борта горящего самолета во время катастрофы

В ведомстве добавили, что критические недостатки устранены, также предоставлено планы-графики устранения существенных и незначительных недостатков.

Последние следственные действия НАБУ в столичном аэропорту "Жуляны" могут быть связаны с интересами застройщиков, заинтересованных в этом земельном участке. "Аэропорт" Жуляны "сегодня в опасности.