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четверг, 19 июля 2018 22:00

На самолетах украинских авиакомпаний обнаружили массу критических недостатков - Мининфраструктуры

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На самолетах украинских авиакомпаний обнаружили массу критических недостатков - Мининфраструктуры
Во время внеплановой проверки на самолетах украинских авиакомпаний нашли много недостатков. Фото: Сomments

Во время внеплановой проверки самолетов украинских авиакомпаний в мае-июле Госавиаслужба обнаружила 13 критических недостатков.

Отмечается, что таких проверок было проведено 28. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Так, в период с 24.05.2018 по 13.07.2018 Государственная авиационная служба Украины провела 28 внеплановых проверок воздушных судов украинских авиакомпаний. По результатам этих проверок выявлено 13 критических недостатков, 43 существенные недостатки и 39 незначительных недостатков, которые доведены до эксплуатантов в установленном порядке ", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что критические недостатки устранены, также предоставлено планы-графики устранения существенных и незначительных недостатков.

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