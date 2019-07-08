На саммите Украина-ЕС Россию призвали признать ответственность за трагедию MH17

Россию призвали признать ответственность за сбивание малазийсього Boeing. Фото: Proms

Участники саммита Украина-ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение малазийсього Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом.

Об этом на брифинге по итогам встречи сообщили представители Евросоюза, передает Громадское.

"17 июля состоится 5-летний отсчет трагического взлета рейса MH17, который оборвал жизнь 298 жертв. Мы надеемся на эффективное расследование в отношении лиц, ответственных за эту трагедию и призываем Российскую Федерацию взять ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по расследованию", - говорится в заявлении.

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Также участники саммита поздравили информацию, что международная следственная группа 19 июня назвала 4 подозреваемых в трагедии МН17.

17 июля 2014-го около 16:00 на высоте 10 тыс. м над Донецкой областью с радаров исчез самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний". Лайнер сбили боевики. На борту все погибли. Это 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Обломки самолета и тела пассажиров разбросало на расстоянии 15 км в селе Грабово неподалеку Тореза Донецкой области.