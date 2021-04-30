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суббота, 01 мая 2021 19:15

На Прикарпатье установили гигантскую кованую писанку
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У церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Голинь на Прикарпатье установили 4-метровую кованую писанку.

Изготовил ее мастер Иван Боднар, пишут "Окна".

Фото: vikna.if.ua

Отмечается, что община Голиня приобрела пасхальное яйцо за свой счет. Писанку мастер сделал в рекордно короткие сроки - за три недели.

Ночью пасхальное яйцо у храма должна светиться. Возле него установили большую пасхальную корзину и создадут фотозону с приветствием "Христос воскрес".

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На Пасху, 2 мая, на западе, севере и в центре ожидаются дожди, порывистый ветер, грозы и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода. В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°С.

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