На Прикарпатье установили гигантскую кованую писанку

У церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Голинь на Прикарпатье установили 4-метровую кованую писанку.

Изготовил ее мастер Иван Боднар, пишут "Окна".

Фото: vikna.if.ua

Отмечается, что община Голиня приобрела пасхальное яйцо за свой счет. Писанку мастер сделал в рекордно короткие сроки - за три недели.

Ночью пасхальное яйцо у храма должна светиться. Возле него установили большую пасхальную корзину и создадут фотозону с приветствием "Христос воскрес".

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