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воскресенье, 09 января 2022 23:22

На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины

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На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
На Прикарпатье вместе заколядовали пять тысяч человек. Фото: Galka.if.ua

В селе Подгорье на Прикарпатье вместе заколядовали 4 471 человек.

Представители Книги Рекордов Украины официально зафиксировали самое массовое исполнение коляды, а праздничное мероприятие завершилось салютами, сообщает издание "Галка".

Исполнение проходило под сопровождение профессионального оркестра.

Всех участников регистрировали, чтобы рекорд был официально удостоверен.

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В селе Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области лучше всего в Украине сохранились гуцульские традиции. С особым размахом здесь празднуют Рождество, а главным его атрибутом является колядка, которую совершают по окончании праздничной литургии почти все жители села. Колядование длится до самого Крещения, 19 января. Послушать этих гуцульских колядок и понаблюдать за почти театральным действом во время их исполнения съезжаются туристы со всей Украины.

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