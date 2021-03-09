На Прикарпатье бьют тревогу: Covid-больным не хватает мест в больницах

Больницы Ивано-Франковская переполнены ковид больными. Фото: Reuters

На Ивано-Франковщине за последние сутки обнаружили 400 случаев заражения коронавирусом, 16 человек умерли.

В местных больницах не хватает мест для госпитализации, говорится в сюжете ТСН.

Больных, которые могут долечиваться дома, экстренно выписывают.

"По состоянию на сегодня 15:00 мы прекратили госпитализацию в ЦГКБ, потому что нет мест, физически негде людей размещать. Я дал поручение в силовом варианте - 4 помещения, принадлежащие медуниверситету в ЦГКБ, вынести вещи и поставить там кровати", - рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Также не хватает врачей. В отделения с больными коронавирусом привлекли даже интернов.

"Есть проблема с кислородными точками. Люди ожидают свою кислородную точку, некоторые даже в коридоре, пока освободится кровать с кислородным обеспечением. Такие сегодня реалии", - отмечает мэр Ивано-Франковска.

Он просит отдать для больных Covid-19 дополнительный этаж областного кардиоцентра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Красные" Черновцы возобновляют работу крупнейшего рынка в городе

"Каждый день прибывает 70-80 пациентов. Максимум, что мы выписываем из центральной городской клинической больницы - 30-35 пациентов. Вот сегодня ЦГКБ ургентная, и на сегодня 1 этаж кардиоцентра мы уже заполнили на 40 пациентов. И поэтому мы просим ОГА пойти на встреча и еще 1 этаж предоставить для больных. Тем более, что это 1 помещение", - объясняет мэр.

На прошлой неделе 28 больных коронавирусом в городе умерли. И это, по словам медиков, самый высокий показатель летальности от начала пандемии. За полторы недели марта новых больных примерно столько же, сколько за весь январь.

Напомним, что Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения коронавируса. За первую неделю марта количество инфицированных увеличилось на 10 000 по сравнению с последней неделей зимы. В "красной" зоне уже Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области. Стремительное распространение вируса связывают с новым штаммом, так называемым, британским. Его обнаружили на западе Украины.