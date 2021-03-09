На Прикарпатье бьют тревогу: Covid-больным не хватает мест в больницах

 
Ексклюзивы
1/5
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 882
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
По украинство на оккупированных территориях сажают в тюрьмы
Просмотров: 333
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 189
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1944
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 936
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 288
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1368
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1494
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 675
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
5
6
5
5
5
Мужчина разгуливал голышом из-за &quot;насекомых по телу&quot;
Мужчина разгуливал голышом из-за "насекомых по телу"
&quot;Нет судейской нечестии&quot; - общественность пришла на съезд судей
"Нет судейской нечестии" - общественность пришла на съезд судей
Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом
Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом
&quot;Негативные последствия пандемии отразились на женщинах&quot; - в столице проходит Женский марш
"Негативные последствия пандемии отразились на женщинах" - в столице проходит Женский марш
&quot;Вдвое дешевле&quot; - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
Видео
Все видео
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 189
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 225
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1944
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 936
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 189
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
вторник, 09 марта 2021 23:14

На Прикарпатье бьют тревогу: Covid-больным не хватает мест в больницах

  Комментировать
На Прикарпатье бьют тревогу: Covid-больным не хватает мест в больницах
Больницы Ивано-Франковская переполнены ковид больными. Фото: Reuters

На Ивано-Франковщине за последние сутки обнаружили 400 случаев заражения коронавирусом, 16 человек умерли.

В местных больницах не хватает мест для госпитализации, говорится в сюжете ТСН.

Больных, которые могут долечиваться дома, экстренно выписывают.

"По состоянию на сегодня 15:00 мы прекратили госпитализацию в ЦГКБ, потому что нет мест, физически негде людей размещать. Я дал поручение в силовом варианте - 4 помещения, принадлежащие медуниверситету в ЦГКБ, вынести вещи и поставить там кровати", - рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Также не хватает врачей. В отделения с больными коронавирусом привлекли даже интернов.

"Есть проблема с кислородными точками. Люди ожидают свою кислородную точку, некоторые даже в коридоре, пока освободится кровать с кислородным обеспечением. Такие сегодня реалии", - отмечает мэр Ивано-Франковска.

Он просит отдать для больных Covid-19 дополнительный этаж областного кардиоцентра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Красные" Черновцы возобновляют работу крупнейшего рынка в городе

"Каждый день прибывает 70-80 пациентов. Максимум, что мы выписываем из центральной городской клинической больницы - 30-35 пациентов. Вот сегодня ЦГКБ ургентная, и на сегодня 1 этаж кардиоцентра мы уже заполнили на 40 пациентов. И поэтому мы просим ОГА пойти на встреча и еще 1 этаж предоставить для больных. Тем более, что это 1 помещение", - объясняет мэр.

На прошлой неделе 28 больных коронавирусом в городе умерли. И это, по словам медиков, самый высокий показатель летальности от начала пандемии. За полторы недели марта новых больных примерно столько же, сколько за весь январь.

Напомним, что Украина оказалась в тройке лидеров Европы по темпам распространения коронавируса.

За первую неделю марта количество инфицированных увеличилось на 10 000 по сравнению с последней неделей зимы.

В "красной" зоне уже Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская области.

Стремительное распространение вируса связывают с новым штаммом, так называемым, британским. Его обнаружили на западе Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Прикарпатье бьют тревогу: Covid-больным не хватает мест в больницах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Самый успешный альбом группы критиковал президента США

Более 450 человек судили за участие в несуществующей организации

Американец получил патент на искусственные зубы

Смотрели как на сумасшедшего. 8 воспоминаний о Тарасе Шевченко

Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

Врач выдвинул новую теорию существования

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 2 Просмотров: 58297
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 18702
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 10206
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9531
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 7353
Общество
Лещенко с женой показали, как вакцинировались от Covid-19
Лещенко с женой показали, как вакцинировались от Covid-19 Просмотров: 9
ДТП в Польше: тела 5 погибших готовят транспортировать в Украину
ДТП в Польше: тела 5 погибших готовят транспортировать в Украину Просмотров: 36
Снимали видео для TikTok: школьники устроили танцы на могилах
Снимали видео для TikTok: школьники устроили танцы на могилах Просмотров: 684
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными Просмотров: 882
Притула покинул шоу "Где логика?"
Притула покинул шоу "Где логика?" Просмотров: 873
Больше всего комментируют
9
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
2
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
2
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 55503
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть