На Прикарпатье 30 декабря объявили днем траура по погибшим в больнице

На пожаре погибло три человека. Фото: facebook.com/MNSIFR

30 декабря в Косове Ивано-Франковской области объявили днем ​​траура по погибшим в больнице.

Об этом Косовский городской голова Юрий Плосконос сообщил Укринформу.

"Объявить 30 декабря 2021 года днем ​​траура по погибшим на пожаре в НКП "Косовская ЦРБ" на территории Косовского городского территориальной общины", - говорится в распоряжении.

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Завтра должны опустить флаги на админзданиях общины и ограничить проведение развлекательных мероприятий.

Пожар произошел в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы сегодня ночью. Во время него погибли две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Загореться могло от заупокойной свечи. Следствие продолжается.