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среда, 18 августа 2021 21:12

На параде ко Дню Независимости покажут уникальные новинки
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Впервые в военном параде ко Дню Независимости Украины примет участие бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ.

Ее выпустило Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова. Об этом сообщает Укроборонпром.

БРЭМ-4РМ создали на базе БТР-4. Она имеет башенный кран грузоподъемностью 3,0 т, сварочное оборудованием, лебедку с тяговым усилием 9 т.

С помощью этой машины подразделения ВСУ способны вести техническую разведку на поле боя днем ​​и ночью, при различных погодных и климатических условий; ремонтировать поврежденную бронетехнику и извлекать ее в случае застревания.

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БТР-4Е - плавающая боевая машина. Является чисто украинской разработкой и прошла полный цикл от «чистого листа» к постановке на вооружение. Фото: ukrinform
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ. Фото: ukrinform
Бронетранспортер БММ-4С - бронированная водоплавающая медицинская машина, которая может принимать от 4 до 10 раненых. Фото: ukrinform
Пусковая установка противокорабельного комплекса «Нептун» Фото: Defense Express
Подвижной командный пункт СКП-360. Фото: mil.in.ua

В параде также примет участие бронетранспортер БММ-4С - бронированная водоплавающая медицинская машина, которая может принимать от 4 до 10 раненых, и БТР-4Е - плавающая боевая машина, которая является сугубо украинской разработкой и прошла полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружения.

Сейчас БТР-4Е планово поступает в подразделения Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, постепенно заменяет бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза.

На параде по случаю 30-й годовщины Независимости Украины можно будет увидеть новый подвижной командный пункт СКП-360 комплекса "Нептун" на шасси TATRA.

Он предназначен для автоматизированного управления составными частями ракетного комплекса ЖК-360МЦ, обеспечения устойчивой связи со старшим начальником и элементам комплекса.

Ранее в качестве шасси использовалась база грузового автомобиля КрАЗ-6322, кабина которого была доработана и получила бронирования на предприятии "Украинская бронетехника".

Накануне военного парада к 30-летию независимости Украины в Киеве проведут репетиции прохода войск. В связи с этим более 30 столичных улиц и площадей перекрывать три дня. Репетиции парада войск в центре столицы состоятся 18, 20 и 22 августа.

Страны-соседки пришлют в Киев военных для участия в параде ко Дню Независимости. С Чешской Республики в Киев прибудет около 30 членов почетного караула. Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут военную технику. Участие этих стран в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины является символическим жестом поддержки Киева в конфликте с Россией, продолжается.

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