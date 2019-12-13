На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Возглавил съезд уполномоченный представитель Вселенского патриархата - митрополит Галльский Эммануил. Фото: img.tsn.ua

В 10 часов утра 15 декабря 2018 года 60 архиереев начинают Объединительный собор в Софийском соборе в Киеве. Перед тем отслужили литургию, сдали телефоны и другую технику для поддержания безопасности.

"Как добрый пастырь, Вселенский Патриархат покинул 99 овец и провел этим решением от 11 октября к единству эту одну овцу - миллионы православных христиан, осуществляя свою Голгофскую самопожертвенную миссию, которую он продолжает осуществлять вопреки собственным интересам, а действуя как Мать-Церковь во имя будущего своих детей, даря автокефалию от московской церкви недавно дарованной автокефалии Чехии и Словакии. А теперь пришло время для православной церкви в Украине ", - написал в письме Вселенский патриарх Варфоломей.

Возглавил съезд уполномоченный представитель Вселенского патриархата - митрополит Галльский Эммануил. На Соборе было 200 делегатов с правом голоса. В первом туре в тройке лидеров были Михаил Зинкевич - 38 голосов, Симеон Шостацкий - 56 и Епифаний Думенко - 81 голос. Во втором туре миряне и священники не голосовали. В финале Михаил Зинкевич снял свою кандидатуру, а голоса епископов распределились так: за Симеона - 28 голосов, за Епифания - 36. В обоих турах голосовали тайно.

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В ожидании решения съезда перед Софийским собором люди сформировали сцену. Они пели, общались, грелись поочередно в мобильных пунктах обогрева, выражали поддержку Собору.

"Мы смогли объединить три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь. Мы смогли показать, что мы можем объединиться и создать в Украине единую поместную церковь нашими совместными усилиями ... Я бы хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных в единую Украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех ", - сказал новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, выйдя на площадь к людям.

Во всех храмах Православной Церкви Украины перед "нормандским саммитом" в субботу, 8 декабря, молились за установление справедливого мира и победу Украины.Соответствующее распоряжение подписал предстоятель Православной Церкви Украин и Блаженнейший Митрополит Епифаний.