Перед "нормандским саммитом" в храмах ПЦУ провели молитву за победу Украины

"Нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже. Фото: RT

Во всех храмах Православной Церкви Украины перед "нормандским саммитом" в субботу, 8 декабря, молились за установление справедливого мира и победу Украины.

Соответствующее распоряжение подписал предстоятель Православной Церкви Украин и Блаженнейший Митрополит Епифаний, передает пресс-служба ПЦУ.

"Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства. Боже великий, единый , нам Украину храни!" - говорится в сообщении.

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Президент Владимир Зеленский во время "нормандского саммита", который пройдет 9 декабря в Париже, прежде всего поднимет три вопроса. Зеленский будеи говорить о освобождение пленных, прекращении огня и выводе чужих войск из Донбасса.