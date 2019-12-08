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воскресенье, 08 декабря 2019 15:40

Перед "нормандским саммитом" в храмах ПЦУ провели молитву за победу Украины

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Перед &quot;нормандским саммитом&quot; в храмах ПЦУ провели молитву за победу Украины
"Нормандский саммит" пройдет 9 декабря в Париже. Фото: RT

Во всех храмах Православной Церкви Украины перед "нормандским саммитом" в субботу, 8 декабря, молились за установление справедливого мира и победу Украины.

Соответствующее распоряжение подписал предстоятель Православной Церкви Украин и Блаженнейший Митрополит Епифаний, передает пресс-служба ПЦУ.

"Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на Всемилостивого Господа. Поэтому едиными устами и единым сердцем во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства. Боже великий, единый , нам Украину храни!" - говорится в сообщении.

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Президент Владимир Зеленский во время "нормандского саммита", который пройдет 9 декабря в Париже, прежде всего поднимет три вопроса. Зеленский будеи говорить о освобождение пленных, прекращении огня и выводе чужих войск из Донбасса.

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Дата
08
декабря

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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